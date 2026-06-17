Jogador entrega detalhes do treino fechado da Seleção e elogia "joia rara"

Há anos que o treino fechado virou um mantra no futebol. Seja em clubes da terceira divisão, seja em Copa do Mundo. Até aí, ok: torcedores e jornalistas já se acostumaram com a falta de informações.

Mas um fato insólito ocorreu nesta quarta-feira (17) após o trabalho "secreto" comandado por Carlo Ancelotti. Na entrevista coletiva, o lateral Danilo revelou detalhes envolvendo um companheiro de time.

Os elogios feitos pelo experiente jogador trazem indícios de novidade no time contra o Haiti. Na videocoluna de hoje, dou detalhes.

Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar



