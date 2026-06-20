Enfim, ele assumiu o protagonismo na Seleção Brasileira

Finalmente Vini Jr. tem mostrado, com camisa da Seleção Brasileira, o futebol que o consagrou no Real Madrid. Nos dois primeiros jogo da Copa do Mundo de 2026, o craque foi decisivo com gols e jogadas.

Quando não se tem Neymar a pleno, crescia a necessidade de o camisa 7 brilhar. E ele tem feito isso, num esquema que Carlo Ancelotti armou especialmente para ele.

A chance de o Brasil ir longe nos EUA tem relação direta com a capacidade de Vini Jr. ser protagonista em campo.