Diogo Olivier

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Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

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Opinião

Enfim, ele assumiu o protagonismo na Seleção Brasileira

Vini Jr. foi o destaque do Brasil nos dois jogos desta Copa do Mundo

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