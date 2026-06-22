Encontrei uma coisa boa no inchaço promovido pela Fifa na Copa do Mundo

Estamos vivendo a primeira Copa do Mundo com 48 equipes. No total, teremos 104 partidas, sempre com cobertura completa dos veículos da RBS, que trouxe 20 profissionais aqui para os países anfitriões (EUA, Canadá e México).
A ideia da Fifa não é só esportiva, tem explicações políticas. Mas não é sobre isso minha análise nesta videocoluna.
Abordo um tema bem positivo nessa ampliação de nações representadas na maior competição de futebol do planeta. Tem a ver com um continente especificamente.
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