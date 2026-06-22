Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Videocoluna
Opinião

Encontrei uma coisa boa no inchaço promovido pela Fifa na Copa do Mundo

Competição vive sua primeira edição com 48 equipes

Diogo Olivier

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