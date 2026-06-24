Cuidado com dois jogadores da Escócia, Ancelotti!

Isso é importante para a logística da Seleção Brasileira pensando nas fases eliminatórias, mas também para a moral dos jogadores.

Porém, para isso, precisa vencer nesta quarta-feira (24). E vencer bem, para se garantir no saldo de gols, imaginando que Marrocos vá vencer o Haiti.

Nossa Seleção é bem melhor do que a Escócia, mas há dois atletas que precisam ser vigiados de perto para não termos desagradáveis surpresa. Falo mais sobre eles na videocoluna.

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