Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

A vida é boa
Opinião

Chegamos aos EUA, vai começar: obrigado, moleque 

A Copa do Mundo de 2026 será a minha quinta edição de Mundial. Lá vou eu, de novo

Diogo Olivier

Direto de Nova Jersey

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