Céu ou inferno para o Brasil no Texas

CHANDAN KHANNA / AFP

Eis que chegamos a novidade dessa Copa do Mundo. Antes das oitavas de final, um mata a mais para resolver o aumento de 36 para 48 países. Para as potências do futebol, como é o Brasil, é quase uma extensão da fase de grupos. Motivo: há muitas seleções oriundas dos melhores terceiros lugares, outra novidade. São times que, no formato anterior, nem estariam aqui.

Então o peso é todo nas costas do Brasil. Não importa se do outro lado está o melhor Japão de todos os tempos, como dizem os jornalistas nipônicos e, de resto, de várias outras nacionalidades. É o único penta, hepta se tivesse vencido as finais de 1950 e 1998, contra um país que, no máximo, foi até às oitavas em 2002, em casa.

O que quero dizer como esses dois contextos, de presente e passado? Se o Brasil for eliminado, mesmo jogando bem ou por alguma fator externo próprio de uma Copa - VAR ou má sorte -, será vexame histórico. Piores, só o 7 a 1 do Mineirão, que é autoexplicativo. Depois, 1966. Morremos na primeira fase, após um ciclo de gandaia, com quatro seleções fazendo amistosos pagos por prefeituras Brasil agora.