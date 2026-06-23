Cadê o Brasil nesta Copa do Mundo dos recordes?

E o Brasil neste cenário? Vini Jr. fez dois gols em dois jogos e tem mostrado atuações bem melhores do que sua média pela Seleção, lembrando as que o consagraram no Real Madrid.

Será o suficiente para buscarmos o Hexa? Estou na torcida. E trato disso na videocoluna de hoje.

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