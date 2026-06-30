Ancelotti não deve cair na armadilha que a lesão de Paquetá pode causar

Paquetá se lesionou contra o Japão. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Lucas Paquetá está fora das oitavas de final. A CBF não divulgou a gravidade de lesão, mas é certo que não joga contra Noruega ou Costa do Marfim. O técnico Carlo Ancelotti não pode cair na armadilha de abrir mão do tripé que deu solidez ao meio-campo.

Ainda mais com Casemiro pendurado com cartão amarelo — se levar o segundo, ficaria fora das quartas, quando a conta é zerada.

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Discute-se Matheus Cunha e até Endrick em seu lugar. Ou Martinelli, que entrou por dentro e salvou o Brasil diante do Japão não só pelo gol salvador no 2 a 1, mas por ser tático e ajudar a marcar.

Ele, por final, salvou a pátria em um desarme como volante, impedindo contra-ataque japonês. Mas eu iria de Danilo, mantendo a ideia de ajudar Casemiro, que joga mais posicionado do que como marcador nato. E de um meio povoado e fortalecido, para liberar Vini Jr e Rayan na amplitude, um jogador que cresce a cada jogo.