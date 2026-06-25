Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Enfim, decisivo
Opinião

Agora é Vini Jr. do Brasil na Copa do Mundo

Atacante marcou quatro gols e deu uma assistência em três jogos deste Mundial

Diogo Olivier

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RBS CONTEÚDO PARA MARCAS