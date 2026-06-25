Agora é Vini Jr. do Brasil na Copa do Mundo

Há quem diga que, no Catar, ele nem foi tão mal assim. Em quatro jogos, um gol e duas assistências. Contra Camarões, o time foi reserva. Discordo. A esperança nunca foi de bom jogador, mas do extraclasse. O diferente. O decisivo. O que mata no peito, assume e resolve. No Catar, não foi. Pois esse Vini nasceu nos Estados Unidos.
Pela terceira vez nessa Copa, Vini não foi o do Real Madrid. Este nos interessa menos. Agora, não. Agora é o Vini do Brasil: três jogos, quatro gols e uma assistência. Vini do Brasil. Um Brasil que chegou de vez na Copa. Vitória tranquila e madura contra a limitado Escócia: 3 a 0. A torcida gritou olé. O estádio veio abaixo quando Neymar entrou a 30 do segundo tempo.
Deu tempo de ver o que pode acontecer com ele no time, em Miami entrando no lugar de Matheus Cunha, autor de um gol. Teve bola enfiada para Vini, chute no gol e drible com cartão amarelo para o escocês. O tripé Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá se firmou. Para atacar, losango de meio, com o trio e Matheu Cunha por dentro. Na hora de defender, linhas de quatro, Paquetá fechando na esquerda.
Repetição de time. Sequência. O canhoto Rayan no lugar do canhoto Raphinha, sem invenção. Gols de Vini. Gol de Matheus Cunha. Neymar em campo. Dois milagres de Alisson no final. Brasil primeiro do grupo, sobrando no alado: o Brasil será hexa. Não sei. Talvez não. Mas dessa vez a Seleção honrou a camisa pentacampeã.