A palavra chave da entrevista estilo mantra de Carlo Ancelotti

Ancelotti frisou o verbo "competir" na entrevista coletiva antes da estreia do Brasil na Copa. MAURO PIMENTEL / AFP

Antes, Vini Júnior havia respondido com um sim a uma pergunta do Eduardo Gabardo, repórter da Gaúcha e meu parceiro do Quarteto de Morristown, aqui nos EUA. O Brasil entra na Copa para ser campeão, em condições de enfrentar as seleções favoritas?

Vini respondeu pela força da camiseta, da tradição, aquela história de buscar o protagonismo perdido. Mas respondeu que sim, pode os ser campeões. Ancelotti, não. O técnico usou sempre, em todas as perguntas do gênero, o verbo competir.

Volta e meia, quando alguma questão levava a uma opinião mais otimista, inclusive para a estreia contra o Marrocos, ele sacava o verbo mágico: competir.

Até sobre bola parada, se pode ajudar, já que o ciclo foi tão confuso.

— Chegamos em condições de competir nesse fundamento.

As favoritas

Mais adiante, sobre a chance de hexa e o seu conceito sobre favoritismos em geral, de Espanha ou França.

— Acho que o trabalho destes últimos meses nos deixa em nível de competição.

Competir, competir e competir. Esse é o mantra operário de Ancelotti para essa Copa do Mundo.