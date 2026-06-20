A grande notícia é ver o Brasil ganhar com gols de centroavante

Matheus Cunha foi o goleador da partida. Angela WEISS / AFP

Perdi a conta de quantas vezes, ao tratar de Seleção, fiz a seguinte comparação: como pode a Noruega ter centroavante — Halland — e o futebol brasileiro não? Não o 9 aipim, como Igor Thiago, mas um capaz de conjugar funções táticas e ser forte dentro da área.

No Sala de Redação, fechei acordo pragmático. Se Ancelotti der chance a Matheus Cunha ou Endrick, aceito uma alteração em relação ao Marrocos. Foi Matheus, pela hierarquia. E assim nasceu a primeira vitória do Brasil na Copa de 2026, com boa margem de gols para, contra a Escócia, fechar com saldo melhor do que o Marrocos e terminar em primeiro do grupo.

Matheus não fechou linha pela esquerda, mas ficou atrás de Vini e Raphinha. Na hora de defender, ele voltava — mas por dentro. Paquetá fez o lado esquerdo. Deu certo. Com atitude e objetividade, desarmando e buscando o gol imediatamente, o Brasil ganhou fácil e não sofreu. Alisson não tem defesa. Vini nasceu para a Seleção, enfim. Que notícia.

E se, com ela, vier um centroavante quando a régua subir, melhor ainda. Deu tempo de dar chance a Endrick e Martinelli, voltando ao 4-2-4. A produção foi para 5 a 0, pelos dois gols anulados por uma unha. Tudo bem que é o Haiti, mas ao menos o Brasil chegou à Copa.