Diogo Olivier

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Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

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Opinião

A grande notícia é ver o Brasil ganhar com gols de centroavante

Goleada sobre o Haiti aumenta a expectativa sobre a Seleção na Copa

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