A estrela do gaúcho começa a brilhar na Seleção

Ibañez durante o treino da Seleção Brasileira, nos Estados Unidos. Rafael Ribeiro / CBF

Quem mais pode estar se beneficiando com o corte de Wesley da Seleção Brasileira é o gaúcho e gremista declarado Ibañez.

Natural de Canela, saiu adolescente para o Fluminense. Chamou a atenção da Roma, onde brilhou com Mourinho até ir fazer dinheiro na Arábia.

Repare como destino parece conspirar a seu favor. Não faz muito, era carta fora do baralho. Entrou na lista pela lesão de Militão, assim como ele um lateral e zagueiro.

Agora, sem Wesley e diante da impossibilidade de levar Vanderson, ex-Grêmio, fora de lista dos 55 por lesão, o veterano Danilo deve ser o novo lateral, mas muito longe de convencer.

Do fim da fila, talvez nem isso, a escolha pelo meio-campista Éderson na vaga de Wesley coloca o gaúcho perto de entrar no time. E se algo der errado com Danilo? É ele. Que estrela.