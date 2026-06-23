A corrida dos recordes na Copa e meu medo do Brasil museu

Craque argentino Lionel Messi comanda a seleção argentina em busca do quarto título. CHARLOTTE WILSON / Getty Images via AFP

Lamine Yamal — o mais talentoso de todos da nova geração — já deixou o seu no 4 a 0 diante da Arábia Saudita. Antes dele, só o inigualável Pelé havia marcado tão jovem, aos 17 anos, na conquista da nossa primeira estrela, na Suécia, em 1958.

Jovem promessa espanhola, Lamine Yamal. ROBERTO SCHMIDT / AFP

Recordes. A maior Copa, com 48 países. A maior representação africana: 10 seleções. Está aberta a corrida por recordes, e nem terminamos a primeira fase.

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Nessa Copa, Messi parece disposto a abocanhar a artilharia geral, mas Mbappé faz 28 anos em dezembro. No mínimo, tem mais uma Copa para disputar. Se tiver a mesma disciplina de Messi e Cristiano Ronaldo, vai a Arábia Saudita, em 2034. Ou seja, se não ultrapassar Messi ainda nos Estados Unidos, tem muito tempo para fazê-lo. Aos 39, Messi não é eterno. Lamine Yamal é um guri.

Mbappé lidera a França em busca do tricampeonato. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Com 48 seleções, as caminhadas têm um jogo mais, que é a fase de 16 avos. Halland, o Poderoso Thor norueguês, recém completou 25 anos. Anda fazendo gols por EUA, Canadá e México. E o Brasil? Este é o ponto melancólico. Vini Jr. não parece capaz de chegar tão longe. Quem, brasileiro, hoje pode começar uma luta por esses recordes de Copa do Mundo, nessa prateleira de ET que Neymar um dia ocupou? Se Vini pelo menos roçar a artilharia desse Mundial, já ficarei satisfeito. O protagonismo brasileiro está ficando cada vez mais no passado a cada dia e estatística. Oremos para que não vire museu.

Vini Jr. já balançou as redes duas vezes nesta Copa do Mundo. MAURO PIMENTEL / AFP