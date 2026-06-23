Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Deuses da bola
Opinião

A corrida dos recordes na Copa e meu medo do Brasil museu

Se Vini Jr. pelo menos roçar a artilharia desse Mundial, já ficarei satisfeito. O protagonismo brasileiro está ficando cada vez mais no passado a cada dia e estatística

Diogo Olivier

Direto dos EUA

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