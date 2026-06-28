A atitude de Neymar que ninguém percebeu na chegada a Houston

Neymar deixou todos os holofotes para Vini, que defendeu a camisa 10 com ele. MAURO PIMENTEL / AFP

Foi sutil. Tão sutil que ninguém percebeu. O ônibus do Brasil chega ao hotel em Houston, na tarde de sábado (27), para o jogo com o Japão, nesta segunda-feira (29), que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Cheguei bem antes. Deu para ver a torcida aumentando e ouvir os cânticos, quase todos com Neymar na letra. Alguns de Copas passadas.

"Cristiano Ronaldo

Veio pra passear

Messi é o #%#%#

Nós temos Neymar"

Este e outros menos elaborados, como "olê, olê, olê, olá/Neymar, Neymar".

Alvoroço dos polícias norte-americanos. É o ônibus chegando. Os jogadores vão descendo. Passa Taffarel, o preparador de goleiros celebridade. A torcida o reconhece. Grita seu nome. Ele gesticula como se fosse torcedor. Fábio Seixas, o chefe de imprensa, percebe e sorri. Os convocados de Ancelotti caminham do ônibus para a recepção do hotel sem maiores alaridos.

Então ele aparece: Neymar.

Neymar vai para perto dos torcedores. Atende as pessoas, tira fotos, da autógrafos, abana. Gritaria. Histeria. Os seguranças o cercam. Mas ele fica pouco tempo. Sempre sorridente, sai rápido de cena. Imediatamente, quem desce do ônibus?

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Vini Júnior, a estrela da companhia. O protagonista da Seleção, segundo o próprio Neymar. O camisa 10 fez de propósito. Deixou todos os holofotes para Vini, que defendeu a camisa 10 com ele. A torcida delira com a calma e paciência do candidato a artilheiro da Copa.

Nosso camisa 7 passa um bom tempo interagindo com as pessoas, que se acotovelam no gradil. Os policiais tentavam puxá-lo para dentro do hotel, mas ele não ia. Sempre atendia uma última selfie, inclusive pegando o celular e ele mesmo tirando a foto. Depois vem Marquinhos, Danilo, Martinelli. Mas a cena é toda de Vinícius Júnior.

A cena é toda de Vinícius Júnior. Diogo Olivier / Agência RBS

Se Neymar tivesse se demorado ali, é claro que roubaria os holofotes. Eu mesmo vi no jogo com a Escócia. Vini de mãos espalmadas, agradecendo aos céus a classificação em primeiro do grupo assim que a partida acabou.

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Um cinegrafista da FIFA entra no campo e engatilha a imagem beatificada de Vini, escolhido o craque do jogo. Ao perceber Neymar caminhando logo adiante, vira a câmera imediatamente e vai atrás de Neymar, deixando Vini para trás. A cena de Neymar a passo vai para o telão do estádio, que reage.

Neymar quer deixar o protagonismo com Vini Jr. Não pretende deixar a sua história e figura midiática interferir no momento exuberante do atacante do Real Madrid. Aceita ser coadjuvante no banco de reservas, ajudando como for possível. Isso é bom. Para ele, para Ancelotti e para o grupo.