Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Protagonismo
Opinião

A atitude de Neymar que ninguém percebeu na chegada a Houston

Com a chegada do ônibus da Seleção, deu para ver a torcida aumentando e ouvir os cânticos, quase todos com Neymar na letra

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