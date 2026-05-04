Vitória sobre o Fluminense foi a do Inter possível

Não importa se a altitude de La Paz, no meio da semana, ajudou a desfalcar o Fluminense no Beira-Rio. O Brasileirão é assim. A banca paga e recebe, ano a ano.
O fato é que o Inter precisava ganhar, pois entrou em campo no Z-4. Soube lidar com a pressão. Ponto positivo. Houve entrega. Como há deficiência técnica coletiva, tem de suar. O Inter não sofreu em momento algum. Errou passes aqui e ali, mas sobrou energia para recuperar a bola.
A ideia de Matheus Bahia dando suporte a um Bernabei atacante na segunda linha, mais Allex (com sequência, claro, melhora a cada jogo) e Alerrandro (gol) parece ter encaixado.
Sem Alan Patrick, em casa: 2 a 0. Eis o emblema do Inter possível deste 2026.
Não pode correr riscos no ataque contra ninguém. Mesmo em casa, diante da torcida, contra qualquer time, sejam quais forem as condições momentâneas deste adversário (o Flu usou reservas), tem de reagir. Defesa forte, contra-ataque. O Inter parece que, enfim, entendeu a sua situação e como tirar o melhor possível dela.