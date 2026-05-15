Vitória necessária e o fim de Kannemann no Grêmio 

O Grêmio só tinha uma opção para escapar de narrativas ruins diante de um adversário tão fraco como o Confiança, cujo destino deve ser a Série D em 2027. Era ganhar sem sustos e de goleada, girando jogadores e poupando suas estrelas.
Foi o que aconteceu, sem o trio de zagueiros: 3 a 0, dois gols de Braithwaite e um de Willian. Vini foi preservado. Mec jogou apenas o primeiro tempo.
Até Tetê teve chance sem prejuízo coletivo, na segunda etapa, na vaga de Enamorado. Idem Marcos Rocha. No agregado, 5 a 0.
O ponto negativo foi Kannemann. Lento, atrasado, fez faltas repetidas até ser expulso. Está perto do fim uma carreira rara.
Um jogo protocolar, arrastado, em ritmo de treino. Duro será domingo, contra o Bahia, para fugir do Z-4 na Fonte Nova.