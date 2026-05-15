Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Classificado
Opinião

Vitória necessária e o fim de Kannemann no Grêmio 

Goleada do Tricolor sobre o Confiança teve como ponto negativo expulsão do zagueiro

Diogo Olivier

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS