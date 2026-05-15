Vitória necessária e o fim de Kannemann no Grêmio 

Braithwaite, duas vezes, e Willian marcaram os gols. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio só tinha uma opção para escapar de narrativas ruins diante de um adversário tão fraco como o Confiança, cujo destino deve ser a Série D em 2027. Era ganhar sem sustos e de goleada, girando jogadores e poupando suas estrelas.

Foi o que aconteceu, sem o trio de zagueiros: 3 a 0, dois gols de Braithwaite e um de Willian. Vini foi preservado. Mec jogou apenas o primeiro tempo.

Até Tetê teve chance sem prejuízo coletivo, na segunda etapa, na vaga de Enamorado. Idem Marcos Rocha. No agregado, 5 a 0.

O ponto negativo foi Kannemann. Lento, atrasado, fez faltas repetidas até ser expulso. Está perto do fim uma carreira rara.