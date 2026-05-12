Temo que o Grêmio esteja na fase da negação

Luís Castro atribuiu entrada no Z-4 a uma "tempestade perfeita". Duda Fortes / Agencia RBS

Se o Grêmio entrar nessa vida de "tempestade perfeita" pelos resultados paralelos contra ou a "diferença entre o 17º e o 7º são só três pontos", o torcedor que se prepare. É a fase da negação.

Luís Castro citou o "fim da invencibilidade" de 100 dias na Arena. Então as vitórias de Gauchão e empates com Remo e Bragantino em casa são motivo de festa? Já vi esse filme. No ano passado, profissionais do Inter falavam em "bloco baixo" para não pronunciar o termo Z-4. Quando se deram conta, foi aquele terror.

O Grêmio precisa vencer essa fase da negação e vestir as sandálias da humildade, o que é diferente de entrar derrotado nos jogos. Tem de reconhecer limitações, entendendo a necessidade de compensar deficiências técnicas com bravura e suor, entendendo cada ponto como somado.