Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

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Opinião

Temo que o Grêmio esteja na fase da negação

No ano passado, o Inter demorou demais para reconhecer sua situação e o pior quase aconteceu

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