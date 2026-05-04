Tem boi na linha na nova polêmica de Neymar

Jogadores sempre tiveram boa relação. Raul Baretta / Santos / Divulgação

A centésima polêmica fora de campo não ajuda Neymar a ir à Copa. Mas é melhor esperar para tirar conclusões.

Conforme imagens que ainda ninguém viu, Robinho Jr., 18 anos, teria levado uma rasteira e um tapa de Neymar durante um treino. O craque teria se irritado após levar um drible. Também teria pedido desculpas após o incidente. História com jeito de coluna do Leo Dias.

O fato é que o estafe de Robinho Jr. pediu ao clube, através de notificação, providências em 48 horas em tom ameaçador: sindicância, imagens do treino, resposta oficial do Santos e reunião para tratar de possível rescisão. É isso ou danos morais, para começar.

É uma história estranha, pois Neymar e Robinho Jr. sempre tiveram relação de padrinho e afilhado. Neymar até prometeu ajudá-lo quando Robinho pai foi preso por estupro, condenado pelo que fez na Itália.

Até agora, não se ouviu nada da voz do jovem talento — só de seus empresários. A prudência sugere esperar. Tem boi na linha, como diz o Guerrinha.