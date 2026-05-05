Só faltava essa no Inter

Bernabei vem marcando gols e ganhando destaque. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Se vier proposta por Borré, Bernabei ou qualquer outro jogador, penso que o Inter não deve vender. Só se for aquela proposta estratosférica, o que não deve acontecer.

Fora isso é repetir o ano passado, quando se desfez de jogadores importantes e não repôs, quase levando o time a um rebaixamento que, aí sim, seria a bancarrota financeira.

Compreendo a questão financeira, mas após seis anos de tantas contratações caríssimas e salários altos, não será no último ano de gestão que tudo vai se resolver.

Correr mais risco de um segundo rebaixamento por retirar das mãos de Pezzolano o pouco que ele tem seria crime lesa-pátria.