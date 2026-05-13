Diogo Olivier

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Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

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Se jogar desse jeito, o Inter perderá para o Vasco

Atuação contra o Athletic-MG, pela Copa do Brasil, foi cheia de sustos inadmissíveis

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