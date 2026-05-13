Se jogar desse jeito, o Inter perderá para o Vasco

Inter foi escalado de forma ofensiva contra o Athletic. Renan Mattos / Agencia RBS

Valeu pelo resultado, mas a atuação do Inter, nesta terça-feira (12), foi cheia de sustos inadmissíveis contra um adversário de meio de tabela na Série B. A classificação, afinal, veio numa vitória por 3 a 2, contra um Athletic-MG jogando com um a menos por quase todo o segundo tempo.

Escalado de forma ofensiva, com Bernabei na lateral-esquerda e Alan Patrick na frente dele (Allex do outro lado) e todos os titulares possíveis, o Inter cedeu espaços. Tentou sair em bloco. Claro que perdeu a bola rapidamente por falta de qualidade no passe, expondo zagueiros lentos e correndo para trás.

O Inter não consegue jogar assim contra ninguém. Foi salvo pelo Bernabei médico, que fez gol e deu as duas assistências, para Borré e Allex, mas o Bernabei monstro, na defesa, quase pôs tudo a perder em parceria negativa com Rochet.

Os alertas gritaram nessa passagem às oitavas. Resta saber se o Inter terá humildade de aceitá-los. Se jogar assim contra o Vasco, perderá.