Quem é o substituto ideal de Carbonero no Inter

Allex seria a minha escolha. Renan Mattos / Agencia RBS

Se não entrar em campo a gestão de grupo, traduzida na velha hierarquia do vestiário, joga Allex contra o Vitória. Ele é o mais perto, em característica, a este Carbonero (suspenso) que virou o meia dos contra-ataques furiosos do Inter.

Allex é meia-ponta. Alan Patrick é armador clássico. Borré, com a idade, virou homem de área. Tabata já teve todas as chances possíveis, e nunca virou nem o meia, nem ponta. Só que Allex é guri, e talvez vá para o fim da fila por isso.