Por que não gostei do Grêmio contra o Palestino

Vitória por 2 a 0 e firme na briga pelo primeiro lugar no Grupo F. Agora basta vencer o Montevideo City Torque na Arena e pronto. Mas não é essa a questão. A régua do Grêmio não pode ser passar a primeira fase no grupo mais fácil da Sul-Americana.
O Palestino finalizou mais (19 a 11) e teve até volume de escanteios (10 a 3). Weverton mais uma vez teve de fazer pelo menos duas defesas incríveis. Kannemann salvou sobre a linha noutra chance. O Palestino é o lanterna do grupo. Ainda não marcou gol. É um time péssimo.
Mesmo assim, o jogo não esteve sempre sob controle do Grêmio. Houve até vaias antes do gol de Pavon, pois o Palestino chegava até Weverton com facilidade. O Grêmio entrou mal escalado, abrindo o meio-campo com Pérez e Noriega, dois volantes de marcação que se sobrepõem.
Por sorte, Braithwaite abriu o placar cedo, o que ajudou muito. O dinamarquês foi muito bem, como 9 e depois meia, quando Mec saiu, pifando companheiros. Luís Castro tentou corrigir o erro da escalação inicial, trocando Pérez por Riquelme. Novo erro. Aí é meio ficou frouxo.
Thiaguinho deve ter feito algo muito grave para receber raras chances. Claro que o Grêmio vai classificar, mas se não melhorar muito se rendimento na parada da Copa, logo na volta do futebol vão tomar um tombo. Precisa jogar um futebol bem melhor.
