O motivo da demora na implementação do impedimento semiautomático 

Sistema foi instalado na Arena do Grêmio. Rafael Favero / Agência RBS

Dia desses critiquei a demora da entrada em vigor do impedimento semiautomático, prometido ainda para 2026 pela CBF. Segundo o presidente da FGF, Luciano Hocsman, a combinação com os clubes foi de que o sistema seria usado apenas quando todos os estádios estivessem preparados para recebê-lo.

A empresa parceira da CBF na implantação, a Genius Sports, atrasou o cronograma, sob alegação de uma demora burocrática na importação de equipamentos. Estão faltando apenas os testes definitivos em três estádios: Morumbis, Bragança Paulista e Mineirão.

Em resumo: o impedimento semiautomático ficou para depois da Copa do Mundo, mas entrará em funcionamento ainda em 2026. Se nada der errado de novo e este novo prazo for cumprido, será uma conquista imensa para a credibilidade do produto futebol.

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