Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Arbitragem
Notícia

O motivo da demora na implementação do impedimento semiautomático 

A inclusão da tecnologia foi prometida ainda para 2026

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