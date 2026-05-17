Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Zunindo
Opinião

O Inter é o time do contra-ataque furioso

Time de Paulo Pezzolano precisa aceitar sua natureza em 2026

Diogo Olivier

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS