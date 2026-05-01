O grande mistério do Grêmio

Atacante acaba comprometendo o coletivo. Renan Mattos / Agencia RBS

Não se trata de desistir do filho pródigo, mas até preservá-lo. Se o técnico Luís Castro reconhece que Tetê está mal; se o jogador admite desempenho muito abaixo; se a direção entende que falta ritmo e adaptação; se há concordância geral, qual a razão para ele seguir no time, comprometendo o coletivo? Por que não lhe dar um tempo? Que mistério é esse?

Logo ali adiante tem a parada da Copa do Mundo. Será tempo de esfriar a cabeça. De se preparar melhor para competir. Quando a bola voltar a rolar no Brasileirão, muita gente nem lembrará mais de suas partidas ruins de agora.

Até o chute sai fraquinho, quase pingando na direção do goleiro. O drible é raro. A contribuição defensiva é mínima, onerando Pavon e, de resto, o time todo. Se um não marca, alguém terá de fazer a sua parte e a dele.

Amanhã, no gramado sintético da Baixada, contra o Athletico-PR, apostar nele é roleta russa. Pode ser que dê certo, mas nada indica para isso. Ah, mas será jogo físico. E contra o Palestino, naquela gramado terrível, foi o que? Tetê tem de dar um tempo. É o melhor para ele, Luís Castro e o Grêmio.