Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Decepção
Opinião

O grande mistério do Grêmio

Se todos entendem que Tetê não está bem, qual a razão para ele seguir no time?

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