O dia em que o Brasil parou de falar em Neymar 

Brasileiro de 19 anos venceu Novak Djokovic, número três do mundo. JULIEN DE ROSA / AFP

Eis que, às véspera de uma Copa do Mundo, a Seleção já treinando na Granja Comary, o assunto do esporte nacional não é Neymar. Um milagre, operado por um talento de 19 anos de horizonte infinito. João Fonseca virou para cima de Novak Djokovic em Roland Garros: 3 a 2 e fechando o último set com dois aces.

O novo Big Three vai acontecer. João se somará a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz para reeditar a era dominada por Roger Federer, Rafael Nadal e o próprio Djokovic, o maior de todos os tempos. Como ele consegue, aos 38 anos, encarar um moleque genial de 19, taco a taco?

João pode até não ser campeão em Roland Garros, mas o novo Big Three virá. É questão de tempo. Neymar entregará a braçadeira de grande ídolo nacional, salvo algo muito inesperado na Copa com outro jogador brasileiro, para um tenista. Hoje, o assunto não é Neymar. É João.