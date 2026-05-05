O Dia D na maratona pré-Copa do Grêmio

Luís Castro terá reforço importante para a partida. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Da maratona de 10 jogos do Grêmio antes da parada da Copa do Mundo, o de hoje é o com mais potencial de crise. Se não ganhar do improvável Deportivo Riestra em Buenos Aires, com o estádio do San Lorenzo vazio, sem pressão e gramado bom, o fracasso será rotundo por várias razões.

Pior em caso de triunfo do Torque em casa com o Palestino, amanhã. Tropeço tricolor e vitória uruguaia deixariam o Grêmio praticamente no rumo da repescagem, com consequências ruins para o ambiente e calendário, com duas partidas a mais na volta da Copa.

O retorno de Amuzu é a grande notícia. Ele, Mec e Carlos Vinícius têm de ser suficientes para ganhar do Riestra, 27ª campanha entre os 30 clubes do Apertura, mesmo sem Arthur.