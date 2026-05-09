O aliado que o Grêmio terá de combater

Tricolor enfrenta o Rubro-Negro neste domingo na Arena. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

É claro que, ao assinar nota oficial conjunta com o Grêmio sobre um rearranjo das cotas de audiência no âmbito da Libra, o Flamengo pensou em política. Era acusado de isolacionismo quando reclamou que não podia ganhar menos e foi à Justiça, o que impactou nos demais clubes do bloco.

Agora, é como se dissesse: como assim, isolado, se um clube do tamanho do Grêmio, campeão mundial, concorda comigo oficialmente a esse ponto? Curiosamente, agora o Palmeiras é que – ao menos, por enquanto – está sozinho, sentindo-se traído pelos seus ex-companheiros de Libra. Como não admite ir para o bloco opositor, a Forte União, onde está o Inter, navegará em faixa própria.

O fato é que o Flamengo, neste momento, é o grande vencedor dos bastidores. Gritou mais alto sem pedir licença e o ambiente em volta acusou o golpe de seu gigantismo. O Grêmio foi pragmático: viu a chance de garantir boa receita na parte dos 30% de audiência do rateio e abraçou a tese rubro-negra, até então o vilão da história.

É o grande poder do nosso futebol, sem dúvida, já que o Corinthians, atolado em dívidas e problemas judiciais, perde força de barganha por isso. Neste domingo (10), o Grêmio enfrentará no campo um aliado nos gabinetes.

Se não pode contra ele, junte-se a ele

O Grêmio ficou ao lado do mais forte. Se você não pode combatê-lo, una-se a ele. O Flamengo possui a maior torcida do país. Fatura R$ 2 bilhões. É um poder incomparável, sem dúvida. Impossível imaginar qualquer movimento no futebol brasileiro sem o Flamengo, o que pode ser perverso.

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Quanto à liga independente, um dos sonhos deste colunista há anos, bovinamente desisti. Reconheço minha derrota. Nossa cultura é a da velha cartolagem: cada um por si. Ninguém abre mão de nada, do Oiapoque ao Chuí. Enquanto isso, a CBF ri à toda. Já está atuando como mediadora. Aposto que se aproximará ainda mais do Palmeiras, que também é forte.