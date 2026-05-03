Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Brasileirão
Opinião

Mesmo com um a mais na maior parte do jogo, empate do Grêmio na Baixada não foi ruim

Com tantos desfalques, Tricolor somou um ponto

Diogo Olivier

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS