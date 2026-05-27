Luís Castro cometeu um crime desportivo na Arena, e a vítima foi o Grêmio

Tricolor ficou no empate com o Torque pela última rodada da fase de grupos e vai disputar a repescagem da Sul-Americana Duda Fortes / Agencia RBS

Ir para a repescagem da Sul-Americana no grupo mais fácil da primeira fase será duro de Luís Castro explicar. Bastava ganhar de 1 a 0 para fechar em primeiro e se livrar de mais jogos após a Copa, mas um Grêmio mal escalado e aberto no meio, sem Mec e Arthur, foi envolvido no primeiro tempo.

Com Braithwaite atrás de Vinícius, mais Tetê e Amuzu nas pontas, o meio virou playground. O Torque poderia ter matado o jogo antes do 2 a 2. Mexe bem quem escala mal. No intervalo, Arthur e Mec. Saíram Thiago e Amuzu. Com dois minutos, gol de Mec.

Luís Castro errou. Começar sem Arthur, que volta de lesão, ainda vai. Mas só 45 minutos de Mec, um guri? E na esquerda, mantendo o 4-2-4, já que Braithwaite não preenche o meio? Crime desportivo, e a vítima foi o Grêmio.