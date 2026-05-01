Inter depende de fator externo para ter chance contra o Fluminense

Quanto mais desgastados os jogadores estiverem, melhor. LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

O jogo do Inter deste domingo (3), contra o ótimo Fluminense, no Beira-Rio, começou nesta quinta-feira. A 3,6 mil metros de altitude, em La Paz, o time de Luis Zubeldía perdeu para o Bolívar, pela Libertadores.

O elenco do Fluminense é melhor do que o Inter, mas o desgaste será terrível. O Flu entrou em campo com um ponto em dois jogos e tinha que jogar a vida. Quanto mais nomes como Canobbio, Serna ou Hércules estiverem desgastados, melhor.

Neste momento, é único jeito de o Inter ter alguma chance. Com ou sem Alan Patrick, o espírito colorado tem de ser o de compensar no fôlego. Perder nesse quesito seria vergonhoso.

Eu escalaria da seguinte maneira:

Bruno Gomes com Allex, na direita. Matheus Bahia com Bernabei, na esquerda. Villagra e Bruno Henrique por dentro, na segunda linha. Carbonero e Alerrandro na frente, com o colombiano vindo para dentro e dando uma de dublê de meia. Alan Patrick na segunda etapa.