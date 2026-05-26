Grêmio sortudo e Inter azarado na Copa do Brasil

Gaúchos conheceram nesta terça-feira (26) os adversários nas oitavas da Copa do Brasil. Amanda Paiva / CBF/Divulgação

As bolinhas da Copa do Brasil definiram adversários bem diferentes para Grêmio e Inter nas oitavas de final da Copa do Brasil, na manhã desta terça-feira (26).

Vale lembrar que a ida e volta serão na sequência, data base 2 e 5 de agosto, domingo e quarta-feira. Sem intercalar Libertadores ou Sul-Americana. Em tese, os adversários de Grêmio e Inter, ambos na Libertadores, não precisarão poupar ninguém.

Claro que o Mirassol não é bóia dada, como se diz, ainda mais já tendo eliminado o Grêmio em 2022 e provocado a demissão de Gustavo Quinteros no ano passado, após aquela goleada de 4 a 1 no primeiro turno do Brasileirão, no interior paulista.

No segundo turno, novo revés, 1 a 0 na Arena, já com Mano Menezes. O Mirassol está classificado às oitavas da Libertadores deste ano, mas nos pontos corridos chafurda no Z-4. O Grêmio ainda não está livre deste mal, eu sei, mas vamos combinar que ainda é melhor cruzar com o Mirassol em mata-mata do que com um grande, do mesmo tamanho, como Fluminense ou Palmeiras.

Mesmo que a ida e a volta sejam imediatamente, sem intercalação pelo calendário sul-americano, o Mirassol ainda não encontrou um jeito de administrar Libertadores, seu grande objetivo, pela visibilidade, e as competições nacionais. Isso sem falar na torcida. A do Mirassol mal lota o Maião. Faz pouca pressão. É uma das piores médias de público.

Inter contra o atual campeão

O Corinthians vive à beira de um ataque de nervos por definição, mas vamos combinar que desde a estabilidade de Tite, há quase uma década, essa é a rotina em Itaquera: pressão da torcida, troca de técnicos, brigas políticas em público e uma dívida monstruosa, na casa dos R$ 2 bilhões. É um transfer ban atrás do outro.

Mesmo assim, a força da instituição fez do Corinthians campeão paulista e da Copa do Brasil de 2025. Este ano, faturou a Supercopa do Brasil, vencendo o Flamengo na final. Lidera o seu grupo na Libertadores, à frente de Platense-ARG, Peñarol e Santa Fé-COL. Não é um grupo fácil. Fernando Diniz assumiu ganhando uma atrás da outra, com aquele seu estilo autoral de posse de bola radical.

O momento atual é de instabilidade. Pegado os pontos somados nas últimas 10 rodadas, o Corinthians seria 14º lugar. O Inter, sétimo. A diferença entre eles seria, neste recorte, de quatro pontos.

O Inter do contra-ataque ganhou em Itaquera não faz muito, causando a demissão de Dorival Jr, eu sei. Mas, ainda assim, o Corinthians tem time e elenco de mais qualidade, especialmente do meio para frente, com Garro, Bidon, Yuri Alberto, Depay, Castillo e Lingard.