Diogo Olivier

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Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

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Opinião

Grêmio sortudo e Inter azarado na Copa do Brasil

Colorados enfrentarão os atuais campeões, enquanto o Tricolor terá um adversário sem tradição pela frente

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