Grêmio, do G para o Z

Flamengo venceu o Grêmio por 1 a 0 na Arena. Jeff Botega / Agencia RBS

Choque de realidade? Nenhum. É justamente o contrário: normalidade. A superioridade do Flamengo virou rotina. Há anos é assim. A derrota do Grêmio por apenas 1 a 0 na Arena assusta por essa razão.

Mas surpresa? Zero. A tendência era perder. A retranca de Luís Castro também não é absurda. Até brinquei durante a semana: vem aí um Grêmio "Luís Castrito" contra o Flamengo, cheio de zagueiros e volantes, pegando carona na treta com Odair Hellmann, o Papito.

O problema foi o baile. Parecia adultos x crianças. Não fosse Weverton e a trave, o Flamengo faria cinco ou seis contra um Grêmio com medo, sem reação. Perder, ok. Mas desse jeito, entrando no Z-4, mesmo gastando milhões em reforços de grife e técnico badalado? Esse é o ponto.

O Grêmio veio com três zagueiros (Gustavo Martins, Balbuena e Viey), dois volantes (Noriega e Léo Pérez) de contenção e alas (Pavon e Pedrinho, depois Caio Paulista) que, se passassem do meio-campo, teriam o contrato rescindido. Defendeu-se tragicamente e não atacou nunca com perigo.

O Grêmio terá de, com humildade e resiliência, revisar sua régua.

Assustador

Os 30 minutos iniciais assustaram. O Flamengo montou no Grêmio. A trave e Weverton salvaram. O Grêmio não viu a cor da bola. Pouco antes do intervalo, Amuzu e Mec tentaram escapadas, mas sempre sozinhos, eles contra o mundo. Não fosse uma presepada bizarra do goleiro Rossi ao sair jogando, com alguma soberba do argentino, nem chute na casinha o Grêmio teria.

Não mudou muito no segundo tempo. Weverton logo opera novo milagre. Os técnicos trocam. Tiaguinho no lugar de Perez, para tentar jogar um pouco. O Flamengo vem de Royal e Luiz Araújo, saindo Ayrton Lucas e Plata, invertendo os laterais. Isso aos 20 minutos.

De tanque cheio, Royal foi ao fundo, deu o passe para trás e Carrascal pegou sem pulo: golaço. Inerte, Castro só mexe algum tempo depois: Enamorado e Braithwaite, saindo a Amuzu e Pavon. De nada adianta. O Grêmio, de quem se esperava G, agora está no Z.