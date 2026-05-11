Diogo Olivier

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Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Turbulência
Opinião

Grêmio, do G para o Z

Não fosse Weverton e a trave, o Flamengo faria cinco ou seis contra um amedontrado Tricolor

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