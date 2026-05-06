Está pintando um Grêmio versão Luís “Castrito”

Depois de mais de 100 dias, o Grêmio venceu fora — e com três zagueiros. Contra o miserável Riestra. A atuação também passou longe de aprovar, ok. Mas ganhou: 3 a 0. Ao menos até Torque x Palestino, nesta quarta, lidera na Sula.
Vinha de não tomar gol do Athletico-PR, na Baixada. Castro veio com Gustavo Martins (Balbuena), Wagner Leonardo e Viery, só Perez de volante e, adiante dele, meias e atacantes: Willian, Mec, Amuzu, Vini.
Projeto de time com o Flamengo, só que com dois volantes e sem Willian, focando no contra-ataque? Um Grêmio Luis “Castrito”, trocadilho do colunista após a treta com Papito.