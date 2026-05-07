Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Fez o mínimo
Opinião

A Recopa Gaúcha deixa um grito de alerta para o Inter   

Tivesse dado chance a mais jovens da base, além do lateral Luiz Felipe, Pezzolano poderia ter ganho gente nova, mas optou por ir com reservas

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