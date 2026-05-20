A narrativa que o Grêmio defenderá contra o Palestino

Grêmio precisa vencer hoje para ficar vivo na briga pela liderança. Renan Mattos / Agencia RBS

A partida desta quarta-feira (20) é a mais importante para o Grêmio até a parada da Copa do Mundo. Não, não enlouqueci.

É que não vencer o Palestino em casa pode colocar em risco a narrativa do Grêmio: a dos objetivos alcançados mesmo jogando mal — título gaúcho e classificações nas Copas.

Só haverá decisão contra o Montevideo City Torque, na semana que vem, para ser primeiro do grupo e não se constranger na repescagem, se o time não tropeçar hoje.

Não voltar ao Z-4 diante de Santos e Corinthians perderia força enquanto objetivo, pela dimensão que seria um fiasco na Sula dentro de um grupo tão fraco. Luís Castro já entendeu como toca a banda.