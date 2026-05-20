Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Noite de decisão
Opinião

A narrativa que o Grêmio defenderá contra o Palestino

Tricolor tem objetivos a cumprir antes da Copa do Mundo, e um deles é a classificação em primeiro lugar no grupo da Sul-Americana

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