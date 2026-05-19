A irritante mania brasileira pré-Copa do Mundo

Convocação da Seleção Brasileira ocorreu na segunda-feira (18). PEDRO KIRILOS / ESTADÃO CONTEÚDO

Aprovei a lista de Carlo Ancelotti, inclusive os movimentos dele para levar Neymar dentro de um cenário específico, pelo que ele representa e já fez pela Seleção. Podia ter este ou aquele, conforme preferência de cada um, mas nenhuma unanimidade de clamor nacional ficou de fora.

Porém, preciso registrar minha desaprovação com o circo montado para o anúncio dos 26. Não tenho nada contra eventos midiáticos de marketing, não se trata disso. O problema é o timing. O problema é a mensagem.

Foi um ciclo de Copa péssimo, pouco profissional, com quatro técnicos e Eliminatórias sofríveis. Celebrar o que, por mais que Ancelotti seja uma esperança de dar um jeito nessa zona?