Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

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Opinião

A irritante mania brasileira pré-Copa do Mundo

Não entendo o porquê de tanta celebração depois de um ciclo terrível

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