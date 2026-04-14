Uma noite na Arena em busca do bem mais precioso para o Grêmio

Tricolor investiu R$ 80 milhões apenas em dois jogadores com aval e convicção de Luis Castrou, Duda Fortes / Agencia RBS

Só em Tetê e Nardoni, o Grêmio investiu R$ 80 milhões. Serão, quando terminar de pagar, R$ 41,7 milhões pelo volante argentino do Racing e R$ 39,6 milhões pelo filho pródigo em seu retorno ao lar.

A nova gestão não decidiria gastar tanto nesses dois jogadores sem convicção, estudo e anuência de Luís Castro. Faz sentido não desistir deles, ainda que estejam rendendo pouco.

O tempo é uma questão no Grêmio. Como lidar com ele é o grande desafio.