Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Vale muito!
Opinião

Uma noite na Arena em busca do bem mais precioso para o Grêmio

Ganhar do Deportivo Riestra e não se complicar ainda mais na Sul-Americana aliviaria uma questão importante no Tricolor 

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