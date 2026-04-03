Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Quarta derrota
Opinião

Um ponto em 15 fora não é só arbitragem, Grêmio 

Problemas do time vão além de uma falta mal marcada ou um erro na cobrança de lateral

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RBS CONTEÚDO PARA MARCAS