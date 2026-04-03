Um ponto em 15 fora não é só arbitragem, Grêmio 

Marlon Freitas marcou os dois gols da vitória do Palmeiras. ETTORE CHIEREGUINI / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Acertando já é difícil vencer o Palmeiras. Errando como no gol da vitória verde por 2 a 1, então, fica difícil. Pavón entregou um lateral bisonho, Gustavo Martins afastou de rosca e Marlon Freitas, sozinho, na entrada da área, finalizou no canto.

O Grêmio não jogou mal, mas exagerou na estratégia de linhas baixas e contra-ataque e bola com pivô de Carlos Vinícius. Na primeira etapa, o Palmeiras chegou a bater 70% de posse. Marlon Freitas e Andreas Pereira tiveram espaço. O Grêmio foi recuando e levou o gol nesse volume, após falta inexistente de Pedro Gabriel.

Tetê não atacou. Não acompanhou Jefté. Foi 11 contra 10. Comprometeu. Melhorou sem ele e com Amuzu: escape pelos dois lados. A marcação subiu, já com Mec. Vini empatou, mas aí veio a crueldade. O Grêmio era melhor quando tomou o segundo gol, e sentiu.

É preciso admitir erros

Com um ponto em 15 fora de casa não haverá G-5. A arbitragem falhou no primeiro gol do Palmeiras. Não houve falta de Pedro Gabriel na origem. Errou ao não ver o funcionário do Palmeiras repondo a bola no lateral que origina o segundo gol verde.

Mas Nardoni acertou cotovelaço em Arias e escapou de ser expulso. E nas derrotas contra São Paulo, Fluminense ou Vasco: arbitragem também? Não. Se não admitir erros, procurando a culpa nos outros, seguirá sem pontuar fora de casa.

Mas já vi, esse é o ponto, o Grêmio ser amassado pelo Palmeiras nos últimos anos. E, dessa vez, até poderia ter empatado. Não se normaliza derrota, mas já foi pior.