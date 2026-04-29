Um asterisco sobre o que falam de Alan Patrick

Capitão pode ficar na reserva no jogo contra o Fluminense. Jeff Botega / Agencia RBS

Porém, quem exibe mais repertório e inteligência do que ele? O Inter não está em condições de desistir de ninguém. É dever de Paulo Pezzolano recuperá-lo.

Se no pós-Copa ele jogar a metade do que já jogou, Alan Patrick sobra neste time do Inter. Vender Borré, agora? Na escassez atual, não. Repetir o erro do ano passado seria imperdoável.