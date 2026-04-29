Um asterisco sobre o que falam de Alan Patrick

Tudo bem que Alan Patrick está mal. Concordo. Já foi melhor. Assino que ele não deve mais ser titular absoluto. Caminha para a veterania. Nos jogos em que a posse de bola será 30%, Alan Patrick não é imprescindível, no atual cenário espartano colorado. Noutros, ainda será importante, pela quantidade. Não desaprendeu, certo?
Porém, quem exibe mais repertório e inteligência do que ele? O Inter não está em condições de desistir de ninguém. É dever de Paulo Pezzolano recuperá-lo.
Se no pós-Copa ele jogar a metade do que já jogou, Alan Patrick sobra neste time do Inter. Vender Borré, agora? Na escassez atual, não. Repetir o erro do ano passado seria imperdoável.
Repito: o Inter não pode perder ninguém e tem de recuperar os que parecem perdidos. Sem dinheiro para reforços, não tem outra maneira de chegar ao fim do ano na Série A.