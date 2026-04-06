Toda a beleza da feiura do Inter de Paulo Pezzolano

Inter conquistou três pontos na Arena Itaquera. Ricardo Duarte / Internacional/Divulgação

Desde que Paulo Pezzolano assumiu sem constrangimentos as limitações do seu time, abandonando a pressão alta e o jogo no campo do adversário, o Inter passou a fazer campanha. Sim, campanha.

O marco inicial foi o ferrolho na Vila. Contra a Chape, se soltou um pouco, mas não muito. Diante de São Paulo e Corinthians, tendo de competir com times bem melhores, o técnico do Inter voltou com o "modo defesa".

A beleza da feiura

Pouca posse, linha de cinco atrás e contra-ataque. Com esse 1 a 0 no Corinthians, são 10 pontos em 12. Vitinho de lateral-direito, Bruno Gomes de terceiro zagueiro e muitos volantes.

Neste domingo (5), foram Villagra e Paulinho, mas na Vila chegaram a ser quatro. Alan Patrick no banco. Bernabei adiante de Matheus Bahia. Zero vergonha de dividir e dar o balão.

Jogo feio que, na luta dramática para não cair, ganha contornos de beleza. São pontos salvadores.