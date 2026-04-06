Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Pontos salvadores
Opinião

Toda a beleza da feiura do Inter de Paulo Pezzolano

Jogo feio que, na luta dramática para não cair, ganha contornos harmônicos

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