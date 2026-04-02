Preteou o olho da gateada para o Grêmio

Jogo é de altíssimo risco. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Como diria Paulo Sant'Ana em se tratando de sua paixão tricolor: preteou o olho da gateada em Barueri para Palmeiras x Grêmio nesta quinta-feira (2). Primeiro foi Arthur, durante a data Fifa, sem rodadas ou viagem.

Talvez o volante retorne contra o Remo, mas em que condições, se fica tanto tempo sem treinar adequadamente? Sentiu dor, retornou contra o Vasco. Antes do tempo? Agora some de novo.

Então o jogo desta noite contra o Palmeiras virou de altíssimo risco para o time de Luís Castro e suas pretensões de se posicionar como candidato à vaga direta de Libertadores na tabela.

Não era de tanto risco, pois a administração dos selecionáveis mundo afora após os amistosos pode desfigurar o time de Abel Ferreira. Mas e o Grêmio, com suas baixas? Com Pavon de lateral-direito improvisado, Marlon lesionado, o desfalque de Arthur e essa lesão de última hora, do argentino Léo Pérez com lesão muscular (também ele?), o cenário complicou demais para o Grêmio na Arena Barueri.