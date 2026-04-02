Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Problemas
Opinião

Preteou o olho da gateada para o Grêmio

Cheio de desfalques, Tricolor enfrenta o Palmeiras fora de casa 

Diogo Olivier

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS