Por que o Grêmio não pode ter vergonha da Sul-Americana

Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Copa é copa
Opinião

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