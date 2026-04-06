Por que o Grêmio não pode ter vergonha da Sul-Americana

Tricolor faz estreia no Uruguai. Duda Fortes / Agencia RBS

Vai começar a Copa Sul-Americana, então é hora de marcar posição sobre a importância do campeonato. Noto certo constrangimento entre os grandes clubes ao disputá-la. A vaga na Sula é um prêmio ao fracasso. Você luta por algum G. Se não for rebaixado, a chance de estar no segundo torneio da Conmebol é alta.

A fase classificatória, contra adversários desconhecidos, vira meme. Mas e depois, nos mata-matas? Ela dá taça no armário, vaga direta na Libertadores, acesso a outra decisão (Recopa Sul-Americana, contra o campeão da América) e dinheiro. Cada vez mais grana. O campeão deste ano embolsará R$ 52,2 milhões só pelo troféu, mas a bolada passa de R$ 100 milhões somando fases anteriores.

Ganhar do Montevideo City Torque, nesta quarta-feira (8), por exemplo, renderá R$ 750 mil ao Grêmio. É o que a Conmebol paga por vitória em cada um dos seis jogos da primeira fase. Um título ao alcance de 13 jogos. Não dá para desprezar.

Se o Grêmio não tiver elenco para suportar ao menos duas competições, sendo uma delas a Sula, aí tem de rever tudo mesmo. Que o Grêmio não tenha vergonha dela ou a veja como Série B da Libertadores só porque lá atrás o Inter fez essa leitura e a conquistou em 2008.