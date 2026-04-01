Por que a Itália está sumindo do mapa da bola

Itália perdeu para a Bósnia-Herzegovina nos pênaltis na terça-feira. Elvis Barukcic / AFP

A seleção da Itália está fora da terceira Copa do Mundo seguida porque o futebol italiano nunca conseguiu cortar o cordão umbilical da ideia romântica do catenaccio dos anos 1960. Daquele jogo defensivo organizado, com transição rápida, de contra-ataque.

Só que, lá atrás, eram poucas escolas de futebol e países a enfrentar. Hoje tudo mudou. Até a Suíça aprendeu a trocar passes e valorizar a posse de bola em patamares mínimos. Sim, a Suíça joga, e faz tempo.

A Itália parou no tempo. A escolha de Gennaro Gattuso como técnico, um ex-volante destruidor e violento, diz muito sobre isso. A expulsão de Bastoni na repescagem contra a Bósnia-Herzegovina, por exemplo. Estava 1 a 0. Precisava o carrinho por trás, se havia o gigante goleiro Donnarumma logo ali?

Não era melhor levar o gol e buscar a vitória no 11 contra 11? Mas tem de "matar a jogada". Não tomar o gol sob qualquer circunstância. Claro que não vazar é importante, mas se os fins justificarem os meios (no caso, não tomar o gol), aí acabou tudo.

Falta humildade

Ouvi Gattuso reclamando do formato das eliminatórias europeias. Mas são três Mundiais. Caiu no grupo com Noruega, Israel, Moldávia e Estônia. Só tinha a Noruega pela frente. Perdeu as duas. Ainda teve duas repescagens, contra Irlanda do Norte e Bósnia. E ainda procura desculpa? Cazzo.

A Itália tem de ser humilde e honrar seus quatro títulos com reinvenção, como alemães e ingleses fizeram em dado momento de suas histórias. É isso ou sumir do mapa.

Leia Mais Veja como ficou a tabela da Copa do Mundo com todos os países definidos