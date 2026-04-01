Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Fora da Copa
Opinião

Por que a Itália está sumindo do mapa da bola

Pela terceira vez seguida, seleção tetracampeã é eliminada na repescagem do Mundial

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