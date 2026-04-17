O que pode estar por trás da inusitada CNH brasileira de um estrangeiro do Inter

Mercado tirou a sua carteira de motorista. André Ávila / Agencia RBS

Sem competições simultâneas, pelo menos até a Copa do Brasil começar contra o Athletic-MG, na semana que vem, o Inter só tem o Campeonato Brasileiro pela frente. Uma realidade que oferece as tão sonhadas semanas livres, quando os outros estão envolvidos com Libertadores e Sul-Americana.

Sobra tempo para treinar, recuperar lesionados, aumentar o fôlego, esvaziar o departamento médico, fortalecer músculos. Os jogadores têm tempo para a família, amigos e questões prosaicas da vida comum que as viagens impedem. Um bom exemplo é o do veterano zagueiro Mercado.

Ele renovou a sua carteira de motorista. O Centro de Formação de Condutores Parcão, de Porto Alegre, postou até foto do professor com o aluno dedicado após a aprovação no teste, ambos sorridentes com conquista do aluno argentino de 39 anos, salientando que todos passam pelo mesmo processo de aprendizado, prática e responsabilidade no trânsito até a habilitação.

"Tivemos a satisfação de acompanhar mais um aluno dedicado em sua jornada até a aprovação na prova de direção. Desta vez, tivemos a honra de receberem nosso CFC uma pessoa muito conhecida e querida: Gabriel Mercado", publicou o CFC no Instagram.

Raízes no Estado

Pelo jeito, Mercado firmou raízes com Porto Alegre e o RS. Ele foi contratado em julho de 2021. Completará em breve meia década de clube. Dentro da atual realidade do futebol, em que jogadores passam rapidamente por vários clubes, é uma exceção. Ainda mais sendo estrangeiro e tendo passado por lesões graves, como a do ligamento cruzado anterior do joelho.

Ah, confirmei o que você deve estar se perguntando. Sim, o zagueiro de Copa do Mundo (fez até gol na Rússia) sabe dirigir. Tinha habilitação na Argentina, mas fez questão de fazer todas as aulas de direção conforme a legislação brasileira, além das provas escrita e prática, e isso exigia tempo. Com tanta viagem, era impossível.

Antes, ele dirigia o seu carro no Brasil com uma habilitação de trânsito especial para estrangeiros, que reconhece a carteira de motorista do país de origem. Esse documento vale por 180 dias, renováveis ao fim deste prazo através de exames de aptidão física, mental e psicológica. Também usava aplicativos de transporte a caronas de amigos.

Essa prosaica carteira de motorista gaúcha e brasileira sugere que Mercado, além de pensar em encerrar a carreira no Inter, projeta voltar um dia quando se aposentar. Talvez até para trabalhar no clube. Sua liderança é elogiadíssima internamente e, fora, pelos adversários.