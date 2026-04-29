O que a grandeza do Grêmio exige no Chile 

Luís Castro terá um desfalque para a partida contra o Palestino. Renan Mattos / Agencia RBS

Não ter Amuzu é péssimo, mas o Grêmio terá Viery, Arthur e Carlos Vinícius. O melhor da defesa, o centro do meio-campo e o goleador. Se Luís Castro quiser, pode manter Gabriel Mec e Enamorado.

Sim, é jogo decisivo. Se o Grêmio quiser mesmo levar a sério o sonho possível de ser campeão da Sul-Americana, tem de encarar este jogo no Chile como decisão. Se o Montevideu Torque vencer o Deportivo Riestra em Buenos Aires, duas horas antes de a bola rolar em Santiago, mais ainda.

Lembre-se que o Grêmio perdeu para os uruguaios, que lideram. Só o líder do grupo vai às oitavas. É isso ou os dois jogos da repescagem, inchando o calendário.



