Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Decisão
Opinião

O que a grandeza do Grêmio exige no Chile 

Ou o Tricolor briga pela liderança, ou passa trabalho na repescagem da Sul-Americana

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