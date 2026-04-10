O perigoso dilema do Inter no Gre-Nal

Inter pode dar belo salto na tabela se vencer o Grêmio. André Ávila / Agencia RBS

Debatemos no Sala de Redação. O Vagner Martins entende que o Inter tem de ganhar o Gre-Nal, por ser no Beira-Rio. Isso implica correr riscos, claro. Não existe mágica. Para ele, empate é ruim pelo momento de instabilidade do Grêmio. A hora de vencer é essa, diz o Vaguinha. Discordei.

Usei o mesmo argumento de quando, antes de Inter x São Paulo, falei que empate era ponto somado e recebi críticas de colorados. O Inter vinha de vitórias sobre Santos e Chape. Quem ganha três seguidas no campeonato? Não é lógico, ainda mais para quem, não faz muito, estava atolado no Z-4 e sem perspectiva.

Agora, vale o mesmo raciocínio.

Se o Inter empatar o clássico, terá somado 11 pontos em 15 disputados. É ruim? Se continuar assim, talvez belisque Libertadores indireta. Não vai acontecer, eu sei. O time é limitado. É justamente por isso que, se a meta é não cair, uma média assim representa navegação segura em águas tranquilas.

Com esses 10 pontos em 12 disputados pré-clássico, conquistados abrindo mão de sua ideia de futebol ofensivo, Paulo Pezzolano vive um dilema. Já dá para se abrir e atacar sem medo ou segue o modo defesa, dando a bola para o adversário? Eu iria de opção número dois. Pés no chão. Sandálias da humildade. Todo ponto é bem-vindo, inclusive no Gre-Nal.