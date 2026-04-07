Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Inteligência no meio
Opinião

O nome que elevou a régua do Inter

Argentino faz função essencial no futebol de hoje e mudou a dinâmica da equipe 

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