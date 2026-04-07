O nome que elevou a régua do Inter

Villagra demorou para estrear, mas conquistou a titularidade. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Naquele começo de ano terrível, que sugeria rebaixamento irrevogável, insisti numa ideia. O Inter tinha (ainda tem, na verdade) de colocar qualidade para dentro de seu elenco.

Além da mudança de rumo, aceitando a inferioridade e jogando por uma bola, houve um acréscimo que não estreava nunca. Fiz essa cobrança várias vezes. Falo do argentino Villagra.

É um jogador só, mas numa função essencial no futebol de hoje. Não se abre mais o meio com volante marcador que erra passes. Villagra reorganizou a saída de bola. Ocupa o espaço com mais inteligência. Não conduz demais. Sabe proteger a bola ou inverter uma jogada pelo alto. Mudou toda a dinâmica.

Mudança de cenário

Alerrandro, como alternativa a Borré, já tem gol diante do São Paulo. Bastaram duas peças novas, uma titular e outra reserva, para o cenário melhorar um pouquinho só.

Não existe mágica. O Inter não pode se enganar e achar que agora vai. Que não sofrerá contra o Z-4. Nada disso. O campeonato segue sendo o "Troféu 16º Lugar". Mas bastou agregar peças novas com um tanto mais de qualidade, e já mudou o contexto, independentemente da nova matriz tática.