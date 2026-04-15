O mais titular do Inter não é mais quem você está pensando

Villagra passou no teste do clássico Gre-Nal. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Ele demorou a entrar no time, mas quando assumiu a função de camisa 5 no lugar de Ronaldo, tornou-se imprescindível. Tomou de Alan Patrick o posto de único titular absoluto do meio-campo.

Seja qual for o modelo tático ou a ideia (reativa ou de proposição), não se discute a sua presença. Alan Patrick sai. Ele, não. Vou além. Hoje, quem é mais titular do que Villagra? Bruno Gomes? Rochet? Mercado?