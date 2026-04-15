Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Meio-campo
Opinião

O mais titular do Inter não é mais quem você está pensando

Camisa 5 está no centro da melhora do time de Paulo Pezzolano

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