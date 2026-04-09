O Grêmio de Luís Castro está piorando a cada jogo

Treinador mandou a campo um time misto. Dante FERNANDEZ / AFP

Explicação é para o porteiro. O fato é que o Grêmio perdeu para o medíocre Montevideo City Torque por 1 a 0 na estreia da Sul-Americana. Jogou pouco, e com meio time titular.

No primeiro tempo, o gol não saiu por culpa de Braithwaite. Ele teve duas chances limpas. Numa, é lento no mano a mano e simula pênalti. No outro, sozinho, demora uma semana para decidir, dando tempo para o goleiro encurtar o espaço.

A atuação não era boa, mas ao menos melhor que a do Torque. Tetê parecia ativo. Enamorado lutava na esquerda. Riquelme compensando a apatia de Arthur.

Mas o segundo tempo é um desastre. Marcação frouxa no meio. O gol do Torque é de quinta série. Inversão longa para o lateral-direito. Enamorado larga Aguero, que avança e conta com falha de Weverton.